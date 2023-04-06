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Стало известно о ликвидации еще двоих грузинских наемников

Вооруженные силы (ВС) России ликвидировали двоих грузинских наемников и ранили еще троих во время боевых действий в Артемовске (украинское название — Бахмут). Об этом сообщило агентство «Sputnik Ближнее зарубежье» в Telegram.

Стало известно о ликвидации еще двоих грузинских наемников
© РИА Новости

Один из наемников, Давид Курукиани, оказался профессиональным военным и участником военных действий в Афганистане, второго звали Вахо Барабадзе. О гибели боевиков стало известно со слов их соотечественника Хмаладзе, говорится в сообщении.

С начала специальной военной операции российские военные ликвидировали более 40 наемников из Грузии.

Сорокового грузинского боевика ВС России уничтожили 2 апреля 2023 года, им стал 29-летний Михаил Мазанашвили, также погибший в районе Артемовска.

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