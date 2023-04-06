Представители 13 стран посетили учения МЧС в Арктике

6 апреля глава МЧС России Александр Куренков дал старт масштабным арктическим учениям.

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Спасатели по всему побережью российской Арктики отработают десятки вводных. Им предстоит ликвидировать все вероятные и даже самые маловероятные ЧС от Мурманска до Чукотки.

В Мурманске, где находился министр, его подчиненные потушили пожар на объекте атомного флота. По легенде произошло задымление с последующим возгоранием на атомном ледоколе. Пожар тушили с воды, с земли и с воздуха. Вертолетом был эвакуирован и условный пострадавший. Эта часть учений была наиболее напряженной, поскольку спасательный Ми-8 завис всего в нескольких метрах от палубы и, казалось, касался лопастями мачт. Ветром машину заметно качало, и это добавляло переживаний. Но все закончилось хорошо, профессиональные пилоты справились.

- Решено, что такие учения будут проводиться раз в два года два года, но они будут немного усложняться, каждый раз с определенными правильно сделанными выводами. Сегодня была показана достаточно зрелищная картинка. Ребята молодцы, впечатлила работы авиации", - сообщил по окончанию первой части учений глава МЧС России Александр Куренков.

Министр особо отметил, что понаблюдать за учениями в Россию прилетели 39 представителей из 13 стран. Из них, увы, не было ни одного члена Арктического совета, в котором Россия сейчас председательствует.