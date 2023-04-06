В Белоруссии рассказали о военных учениях у границ Украины

Белоруссия проводит учения ракетных войск у границ Украины и Польши. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны республики.

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«На полигоне "Брестский" проходит тактическое учение с одним из зенитных ракетных дивизионов 115-го зенитного ракетного полка», — рассказали в Минобороны.

В рамках учений подразделения перешли в новый позиционный район, также был организован марш техники, включая ЗРК С-300.