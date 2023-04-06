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28 минут назад

В Белоруссии рассказали о военных учениях у границ Украины

Lenta.ru

Белоруссия проводит учения ракетных войск у границ Украины и Польши. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны республики.

В Белоруссии рассказали о военных учениях у границ Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На полигоне "Брестский" проходит тактическое учение с одним из зенитных ракетных дивизионов 115-го зенитного ракетного полка», — рассказали в Минобороны.

В рамках учений подразделения перешли в новый позиционный район, также был организован марш техники, включая ЗРК С-300.

По поручению президента Белоруссии Александра Лукашенко в стране началась проверка боеготовности Вооруженных сил. Мероприятия носят комплексный характер, они позволят определить способность командиров управлять воинскими частями и подразделениями, а также установят «готовность воинских частей выполнять задачи по предназначению в установленные сроки».

Армия,Александр Лукашенко,
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