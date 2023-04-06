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52 минуты назад

Российские военные сбили ударный украинский беспилотник

Lenta.ruиещё 1

Российские военные сбили ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

Российские военные сбили ударный украинский беспилотник
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, беспилотник нес кумулятивные боеприпасы, которые могут нанести существенный урон бронетехнике.

«То есть это не какие-то там мелкие гранаты для сброса, а кассетные кумулятивные боеприпасы», — отметил Марочко. Судя по внешнему виду дрона, он является скомбинированной разработкой ВСУ, то есть на основу существующего БПЛА украинские военные установили новое устройство для сброса снарядов, считает он.

Подполковник в отставке рассказал, что такой беспилотник легко обнаружить, потому что он большого размера и не способен подняться высоко. Кроме того, дрон специфически шумит, поэтому военные ВСУ сначала используют маленькие беспилотники для разведки.

Армия,СВО,Андрей Марочко,
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