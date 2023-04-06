Российские военные сбили ударный украинский беспилотник

«То есть это не какие-то там мелкие гранаты для сброса, а кассетные кумулятивные боеприпасы», — отметил Марочко. Судя по внешнему виду дрона, он является скомбинированной разработкой ВСУ, то есть на основу существующего БПЛА украинские военные установили новое устройство для сброса снарядов, считает он.