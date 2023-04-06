В СПЧ предложили создать базу данных ДНК участников спецоперации

Руководитель Рабочей группы Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) по вопросам специальной военной операции (СВО) Юлия Белехова предложила создать базу данных участников СВО. Об этом сообщает Telegram-канал СПЧ.

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«Нужно проводить забор биоматериала и создать банк данных. Это необходимый момент, который изначально был упущен. Надо, чтобы служба по забору и транспортировке была готова», — отметила она.

Белехова добавила, что группа СПЧ совместно с Минздравом и Минобороны работает над вопросами размещения солдат в госпиталях с учетом места проживания родственников, а также решает вопросы финансовой поддержки семей бойцов.