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1 час назад

В СПЧ предложили создать базу данных ДНК участников спецоперации

Газета.Ru

Руководитель Рабочей группы Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) по вопросам специальной военной операции (СВО) Юлия Белехова предложила создать базу данных участников СВО. Об этом сообщает Telegram-канал СПЧ.

В СПЧ предложили создать базу данных ДНК участников спецоперации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Нужно проводить забор биоматериала и создать банк данных. Это необходимый момент, который изначально был упущен. Надо, чтобы служба по забору и транспортировке была готова», — отметила она.

Белехова добавила, что группа СПЧ совместно с Минздравом и Минобороны работает над вопросами размещения солдат в госпиталях с учетом места проживания родственников, а также решает вопросы финансовой поддержки семей бойцов.

Ранее член СПЧ Кирилл Кабанов предлагал обсудить вопрос ужесточения наказания за терроризм для женщин. В РФ для женщин нет пожизненного наказания, также нет женских спецучреждений для отбытия такого наказания.

Армия,Юлия Белехова,Кирилл Кабанов,Совет по правам человека,
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