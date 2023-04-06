В МО РФ сообщили об уничтожении БМП Bradley снарядом «Краснополь»

Российские военные уничтожили американскую боевую машину пехоты M2 Bradley на Южно-Донецком направлении. Для нанесения удара артиллеристы использовали корректируемый снаряд «Краснополь», сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Александр Гордеев.

Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

«Беспилотным летательным аппаратом "Орлан-30" в лесополосе была обнаружена и уничтожена управляемым снарядом "Краснополь" боевая машина пехоты Bradley, а при попытке ее эвакуации и бронированная ремонтно-эвакуационная машина», - сказал он.

Кроме того, на этом направлении российские войска сорвали три попытки украинских боевиков провести разведку боем. Потери украинской стороны в живой силе составили до 20 человек, добавил начальник пресс-центра.

Кроме того, силы ПВО уничтожили три украинских беспилотника «Фурия» и два - «Валькирия». По словам Гордеева, противником была предпринята попытка нанесения удара из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Действия вооруженных формирований Украины были парированы расчетами зенитных ракетных комплексов «Бук», отразивших удар.

На Запорожском направлении вскрыт и уничтожен вражеский опорник в районе Каменского - ликвидировано до десяти украинских националистов. Также сбит беспилотник и барражирующий боеприпас.

Ранее в Минобороны сообщили, что дрон-камикадзе «Ланцет» уничтожил американскую буксируемую гаубицу М-777 в зоне СВО.