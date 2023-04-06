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19 минут назад

Defense One: США отправят Киеву экспериментальное оружие для борьбы с дронами

Газета.Ruиещё 1

США намерены отправить на Украину экспериментальное оружие для борьбы с иранскими и китайскими дронами, пишет журналист Defense One Сэм Скоув со ссылкой на представителей государственной подрядной компании SAIC.

США отправят Киеву экспериментальное оружие для борьбы с БПЛА
Фото: газета.ругазета.ру

По информации журналиста, речь идет о поставке десяти антидроновых комплексов. Один выстрел их такого комплекса стоит менее чем $30 000, это намного дешевле более крупных ракет для ПВО, которые использует Украина.

«Во вторник США объявили о крупном пакете военной помощи Украине, ориентированной на противовоздушную оборону, включая то, что они назвали «10 мобильными ракетными комплексами c-UAS с лазерным наведением», — говорится в статье.

Уточняется, что в ходе испытаний комплекс обнаружил беспилотник на расстоянии 10 км и поразил дрон на расстоянии в 5 км.

Комплекс включает в себя пулеметную установку M240 и систему радиоэлектронной борьбы.

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