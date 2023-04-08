Рогов назвал указ Киева о военных администрациях очередной пиар-акцией

Указ президента Украины Владимира Зеленского о создании 19 военных администраций на территории России направлен на запугивание населения Запорожской области, однако является не чем иным, как пиар-акцией украинских властей. Такое мнение высказал в разговоре с ТАСС в субботу председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

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Он отметил, что опубликованный в пятницу Киевом документ никакого реального веса не имеет. "Надо отдать должное, Зеленский умеет заниматься пиаром, поэтому сейчас подписал указ о создании 19 подконтрольных ему администраций на освобожденной РФ территории Запорожской области. Среди них, естественно, и Энергодар, Бердянский, Мелитопольский, Пологовский районы. С таким же успехом он может своим указом создать администрацию Владивостока или Рязани", - добавил Рогов.

В пятницу вечером офис президента Украины опубликовал подписанный Зеленским указ о создании на территории РФ 19 военных администраций в Запорожской области, который вступает в силу со дня опубликования.

4 апреля Рогов сообщил ТАСС, что ВСУ могут в ближайшие дни начать активные действия в виде разведки боем либо попытки наступления на линии боевого соприкосновения в Запорожской области - в районе города Орехова, куда продолжают поступать личный состав и техника. По его оценке, в случае наступления подразделения ВСУ из-за недостатка сил будут избегать боев в городах и прорываться к Азовскому морю восточнее Мелитополя, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым.