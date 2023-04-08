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47 минут назад

Рогов назвал указ Киева о военных администрациях очередной пиар-акцией

ТАССиещё 4

Указ президента Украины Владимира Зеленского о создании 19 военных администраций на территории России направлен на запугивание населения Запорожской области, однако является не чем иным, как пиар-акцией украинских властей. Такое мнение высказал в разговоре с ТАСС в субботу председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Рогов назвал указ Киева о военных администрациях очередной пиар-акцией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он отметил, что опубликованный в пятницу Киевом документ никакого реального веса не имеет. "Надо отдать должное, Зеленский умеет заниматься пиаром, поэтому сейчас подписал указ о создании 19 подконтрольных ему администраций на освобожденной РФ территории Запорожской области. Среди них, естественно, и Энергодар, Бердянский, Мелитопольский, Пологовский районы. С таким же успехом он может своим указом создать администрацию Владивостока или Рязани", - добавил Рогов.

В пятницу вечером офис президента Украины опубликовал подписанный Зеленским указ о создании на территории РФ 19 военных администраций в Запорожской области, который вступает в силу со дня опубликования.

4 апреля Рогов сообщил ТАСС, что ВСУ могут в ближайшие дни начать активные действия в виде разведки боем либо попытки наступления на линии боевого соприкосновения в Запорожской области - в районе города Орехова, куда продолжают поступать личный состав и техника. По его оценке, в случае наступления подразделения ВСУ из-за недостатка сил будут избегать боев в городах и прорываться к Азовскому морю восточнее Мелитополя, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым.

27 марта Рогов заявил ТАСС, что ВСУ сосредоточили на запорожском направлении до 75 тыс. человек уже после попытки наступления 23 марта, которая была сорвана российскими силами, уничтожившими до 400 боевиков.

Армия,Азовское море,Владимир Рогов,Владимир Зеленский,
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