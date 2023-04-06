«Алроса» отработала торпедные стрельбы в море

Модернизированная дизель-электрическая подводная лодка «Алроса», которая является старейшей подлодкой Черноморского флота (ЧФ), отработала торпедные стрельбы в Черном море. Об этом сообщила пресс-служба Черноморского флота, передает РИА Новости.

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«Экипаж дизель-электрической подводной лодки "Алроса" Черноморского флота отрабатывает элементы курсовой задачи Л-3, которая является составной частью программы подготовки подводного корабля к выполнению задач по предназначению», — говорится в сообщении.

Учения проходят на одном из полигонов в Черном море. Подводники выполнили глубоководное погружение, отработали алгоритмы действий по применению вооружения на различных глубинах и управлению подлодкой, а также различные способы всплытия на поверхность.

Отмечается, что в ходе учений экипаж выполнил торпедные стрельбы по подводным и надводным целим. На следующем этапе подготовки подводники проведут постановку минных заграждений и отработают действия по уклонению от противолодочной авиации.