Скотт Риттер: конфликт на Украине завершится в конце лета 2023 года

"Если обобщить суицидальные наклонности Украины, то они бросили все свои ресурсы на Артемовск, чтобы удержать его. Теперь они там проиграли. Они собираются пойти на самоубийственное контрнаступление, у которого нет шанса на успех", - сказал он.