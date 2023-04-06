Скотт Риттер: конфликт на Украине завершится в конце лета 2023 года

Офицер разведки морской пехоты Соединенных Штатов в отставке Скотт Риттер считает, что конфликт на территории Украины завершится летом этого года поражением Киева в связи с неудачным контрнаступлением Вооруженных сил Украины (ВСУ). Таким мнением Риттер поделился в интервью YouTube-каналу ThisDayPedia.
"Если обобщить суицидальные наклонности Украины, то они бросили все свои ресурсы на Артемовск, чтобы удержать его. Теперь они там проиграли. Они собираются пойти на самоубийственное контрнаступление, у которого нет шанса на успех", - сказал он.
Военный отметил, что конфликт может закончиться раньше лета в связи с полным разгромом украинской армии. По его мнению, Вооруженные силы Украины (ВСУ) в скором времени перестанут справляться с огромными потерями, что и станет причиной поражения.
Ранее сообщалось, что МВД Украины готовит восемь бригад из 40 тысяч добровольцев для контрнаступления украинской армии. Ожидается, что бригады бросят на самые сложные участки фронта. Агентство Reuters отмечает, что добровольцев в бригады набрали посредством "агрессивной кампании по вербовке через соцсети и рекламу на билбордах".