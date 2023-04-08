Китай направил к Тайваню военные корабли и самолеты

«Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая с 8 по 10 апреля 2023 года в соответствии с планом организует патрулирование вокруг Тайваня и учения „Объединенный острый меч“ в Тайваньском проливе, а также в морской акватории и воздушном пространстве к северу, югу и востоку от Тайваня», — говорится в заявлении Ши И.