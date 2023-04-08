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5 минут назад

Китай проводит плановые учения в акватории и воздушном пространстве вокруг Тайваня

Ura.Ruиещё 2

Китайская армия проведет плановые учения в акватории и воздушном пространстве вокруг Тайваня. Об этом рассказал официальный представитель Народно-освободительной армии КНР Ши И.

Китай направил к Тайваню военные корабли и самолеты
Фото: Ura.RuUra.Ru

«Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая с 8 по 10 апреля 2023 года в соответствии с планом организует патрулирование вокруг Тайваня и учения „Объединенный острый меч“ в Тайваньском проливе, а также в морской акватории и воздушном пространстве к северу, югу и востоку от Тайваня», — говорится в заявлении Ши И.

Оно опубликовано в официальном аккаунте Восточной зоны боевого командования в китайской социальной сети WeChat.

Министерство национальной обороны Тайваня отреагировало на планируемые учения. В Тайване зафиксировали приближение 13 военных самолетов и трех кораблей к границам страны.

«Вооруженные силы Тайваня отслеживали ситуацию», — написали в официальном аккаунте ведомства в Twitter.

В сообщении уточняется, что будут приняты соответствующие меры для обеспечения безопасности Тайваня.

Китайская народная республика считает Тайвань своей провинцией. Бывший спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси посетила Тайвань в 2022 году, что было воспринято как поддержка сепаратизма на острове. Нынешний спикер американской палаты представителей Кевин Маккарти также провел встречу с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь в США, передает «Национальная служба новостей».

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