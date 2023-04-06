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1 час назад

Авианосец ВМС Китая вышел в океан и приблизился к Тайваню

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Китайский авианосец «Шаньдун» впервые покинул Южно-Китайское море и приблизился к южной части Тайваня на расстояние 370 километров, говорится в сообщении тайваньского издания Liberty Times.

Авианосец ВМС Китая вышел в океан и приблизился к Тайваню
Фото: ReutersReuters

Газета отмечает, что глава минобороны Тайваня Цю Гочжэн ранее заявил, что судно ВМС Китая прошло через пролив Лусон, и находится в 200 морских милях к востоку от самой южной точки острова — мыса Элуаньби.

Тайваньские военные допустили, что маневры авианосца могут быть частью учений, «однако из-за чувствительности ситуации оборонное ведомство продолжает устанавливать его намерения».

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