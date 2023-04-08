Минобороны РФ сообщило о поражении командных пунктов ВСУ на червонодибровском участке

"На червонодибровском участке вскрыто перемещение личного состава 15-го полка Национальной гвардии Украины, а также командно-наблюдательные пункты ВСУ. В результате нанесения авиационного удара оперативно-тактической и армейской авиации российской группировки противник понес потери в живой силе и технике", - сказал он.