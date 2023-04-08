$79.50+0.1487.10+0.37
53 минуты назад

Минобороны РФ сообщило о поражении командных пунктов ВСУ на червонодибровском участке

ТАССиещё 1

Оперативно-тактическая и армейская авиация РФ поразила командные и наблюдательные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на червонодибровском участке, противник понес потери в живой силе и технике. Об этом ТАСС в субботу сообщил начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.

Минобороны РФ сообщило о поражении командных пунктов ВСУ на червонодибровском участке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"На червонодибровском участке вскрыто перемещение личного состава 15-го полка Национальной гвардии Украины, а также командно-наблюдательные пункты ВСУ. В результате нанесения авиационного удара оперативно-тактической и армейской авиации российской группировки противник понес потери в живой силе и технике", - сказал он.

По словам Савчука, на краснолиманском направлении в ходе проведения воздушной разведки расчетами беспилотных летательных аппаратов ZALA и "Орлан-30" вскрыты огневые позиции сосредоточения техники и живой силы противника. "Все цели были уничтожены в результате нанесения огневого поражения артиллерией группировки войск "Центр", - добавил он.

"Расчетами противовоздушной обороны группировки "Центр" обнаружены и поражены беспилотные летательные аппараты ВСУ типа "Фурия", - заключил Савчук.

Армия,СВО,Александр Савчук,Минобороны России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий