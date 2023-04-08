Минобороны РФ сообщило о поражении командных пунктов ВСУ на червонодибровском участке

Оперативно-тактическая и армейская авиация РФ поразила командные и наблюдательные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на червонодибровском участке, противник понес потери в живой силе и технике. Об этом ТАСС в субботу сообщил начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.
"На червонодибровском участке вскрыто перемещение личного состава 15-го полка Национальной гвардии Украины, а также командно-наблюдательные пункты ВСУ. В результате нанесения авиационного удара оперативно-тактической и армейской авиации российской группировки противник понес потери в живой силе и технике", - сказал он.
По словам Савчука, на краснолиманском направлении в ходе проведения воздушной разведки расчетами беспилотных летательных аппаратов ZALA и "Орлан-30" вскрыты огневые позиции сосредоточения техники и живой силы противника. "Все цели были уничтожены в результате нанесения огневого поражения артиллерией группировки войск "Центр", - добавил он.
"Расчетами противовоздушной обороны группировки "Центр" обнаружены и поражены беспилотные летательные аппараты ВСУ типа "Фурия", - заключил Савчук.