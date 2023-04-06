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ВСУ начали массово покидать Артемовск

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Украинские военные массово начали отступать и покидать Артемовск (украинское название — Бахмут). Об этом сообщается в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны».

ВСУ начали массово покидать Артемовск
© Минобороны РФ / ТАСС

По словам одного из украинских военных, частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» «наращивает свои штурмовые группы». Он отметил, что за ночь в Артемовск прибыло еще несколько групп.

«Наши подразделения начинают покидать Бахмут, командование делает все верно, некоторые уже вышли из города, потому что просто не хватает территории, чтобы содержать там такое количество войск»,— сказал военный.

3 апреля основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что над администрацией Артемовска был поднят флаг России. По его словам, «юридически» город взят, несмотря на то, что на западе все еще сосредоточен противник.

Зеленский назвал условие вывода украинских войск из Артемовска

Президент Украины Владимир Зеленский допустил, что при условии угрозы потери личного состава из-за окружения командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) примет «правильные решения», имея в виду вывод войск из Артемовска.

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