Генерал ВСУ Кривонос: Бахмут надо было сдать несколько недель назад

Бывший заместитель командующего сил специальных операций ВСУ генерал-полковник Сергей Кривонос заявил, что оборона Бахмута (украинское название Артемовска) для Вооруженных сил Украины не имеет смысла с военной точки зрения, город нужно было сделать еще несколько недель назад. Такое мнение он выразил в эфире украинских телеканалов, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

«Бахмут — это мясорубка, его нет смысла удерживать и надо было сдать несколько недель назад», — сказал Кривонос и отметил, что он не знает почему командованием было принято решение не сдавать город.

По его словам, офис президента Украины Владимира Зеленского боится того, что уход из Артемовска будет воспринят как слабость украинской армии, но на самом деле это не так, и у ВСУ есть все силы и готовность для продолжения боевых действий.