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10 минут назад

США рассчитывают передать Украине танки Abrams до конца года

ТАССиещё 4

США рассчитывают поставить Киеву танки M1A1 Abrams до конца текущего года. Об этом заявила в среду на брифинге заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

Пентагон назвал сроки поставки Украине танков Abrams
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"У нас нет ничего нового, о чем можно было бы объявить", - заявила Сингх, отвечая на вопрос о сроках поставки Украине американских танков. Она подчеркнула, что подготовка украинских военнослужащих к применению в бою танков Abrams "еще не началась".

"Наша цель состоит в том, чтобы поставить их Украине до конца года. Это единственные сроки, о которых мы сейчас можем говорить", - подчеркнула представитель американского оборонного ведомства.

Во вторник представитель Пентагона высокого ранга заявил на брифинге, что Министерство обороны США в ближайшее время начнет обучать украинских военнослужащих применению в бою танков Abrams. По его словам, американское ведомство все еще работает над получением необходимого оборудования.

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В прошлом месяце Минобороны США сообщило, что планирует отправить 31 танк Abrams из своих запасов на Украину к осени. Американская сторона ранее неоднократно признавала наличие сложностей с доставкой Abrams, обеспечением их топливом, ремонтом и поддержкой, а также необходимость длительного обучения украинских военных управлению техникой.

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