Пентагон назвал сроки поставки Украине танков Abrams

США рассчитывают поставить Киеву танки M1A1 Abrams до конца текущего года. Об этом заявила в среду на брифинге заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

"У нас нет ничего нового, о чем можно было бы объявить", - заявила Сингх, отвечая на вопрос о сроках поставки Украине американских танков. Она подчеркнула, что подготовка украинских военнослужащих к применению в бою танков Abrams "еще не началась".

"Наша цель состоит в том, чтобы поставить их Украине до конца года. Это единственные сроки, о которых мы сейчас можем говорить", - подчеркнула представитель американского оборонного ведомства.

Во вторник представитель Пентагона высокого ранга заявил на брифинге, что Министерство обороны США в ближайшее время начнет обучать украинских военнослужащих применению в бою танков Abrams. По его словам, американское ведомство все еще работает над получением необходимого оборудования.