В России рассказали о полученных от американского «Жнеца» секретах

Российской стороне удалось получить секретные данные от американского ударно-разведывательного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) MQ-9 Reaper («Жнец»), упавшего в Черном море недалеко от Крыма. Об этом пишет «Свободная Пресса».

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Согласно изданию, секретные данные удалось получить АО «КРЭТ» и ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт ВКС МО РФ».

«Специалисты этих серьезных организаций получили возможность не только изучить распайку сверхвысокочастотных блоков РЛС APY-8, но и определить энергетические параметры ее работы, включая режим обращенной синтезированной (ISAR) и синтезированной (SAR) апертур», — утверждается в публикации.

Кроме того, российские специалисты, по данным издания, смогли рассчитать уровень помехозащищенности и разрешение радара американского БПЛА, а также научились определять увеличение длиннофокусных приборов и устройств оптико-электронного комплекса AN/AAS-52.

«Свободная Пресса» уверяет, что в настоящее время российские специалисты знают частотные параметры средств телеметрии, связи и обмена информацией MQ-9 Reaper, что позволит эффективно использовать против него средства радиоэлектронного воздействия.