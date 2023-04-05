На Украине возобновили производство минометных выстрелов

Компания «Украинская бронетехника» возобновила серийное производство минометных выстрелов калибра 60 миллиметров. Об этом говорится в сообщении предприятия, опубликованном в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

В компании заявляют, что уже поставили Вооруженным силам Украины (ВСУ) более 100 тысяч единиц. Отмечается, что это единственный минометный выстрел, который производится военно-промышленным комплексом страны.

По данным предприятия, при производстве использовался подход НАТО. Боеприпасы можно использовать сразу на позициях, дополнительная подготовка не требуется.