В США представили макет новой морской ударной ракеты

Американская компания Northrop Grumman представила макет новой морской ударной ракеты на выставке Sea-Air-Space Лиги военно-морского флота. Об этом сообщает американское издание The Drive.
Представители компании отметили, что при создании ракеты были применены предшествующие наработки, а также сообщили, что ракета может быть запущена с воздуха — с платформы, — а также с корабельной палубы или наземной пусковой установки.
В издании отметили, что разработкой очень схожих проектов ракет занимаются компании Lockheed Martin и, в сотрудничестве с Northrop Grumman, Raytheon
«Присутствует явный постоянный интерес к новым ударным ракетам с высокими , если не гиперзвуковыми скоростями, которые помогут снизить уязвимость дружественных сил и лучше реагировать на различные потенциальные срочные угрозы», — отметили авторы статьи.
Ранее ВВС США протестировали модель гиперзвуковой ракеты AGM-183A.