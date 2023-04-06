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1 час назад

The Drive: американская Northrop Grumman представила макет новой морской ударной ракеты

Газета.Ruиещё 2

Американская компания Northrop Grumman представила макет новой морской ударной ракеты на выставке Sea-Air-Space Лиги военно-морского флота. Об этом сообщает американское издание The Drive.

В США представили макет новой морской ударной ракеты
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Представители компании отметили, что при создании ракеты были применены предшествующие наработки, а также сообщили, что ракета может быть запущена с воздуха — с платформы, — а также с корабельной палубы или наземной пусковой установки.

В издании отметили, что разработкой очень схожих проектов ракет занимаются компании Lockheed Martin и, в сотрудничестве с Northrop Grumman, Raytheon

«Присутствует явный постоянный интерес к новым ударным ракетам с высокими , если не гиперзвуковыми скоростями, которые помогут снизить уязвимость дружественных сил и лучше реагировать на различные потенциальные срочные угрозы», — отметили авторы статьи.

Ранее ВВС США протестировали модель гиперзвуковой ракеты AGM-183A.

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