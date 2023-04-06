В Казахстане ответили на информацию об отправке военной техники в Россию

"Информация, распространяемая в социальных сетях о якобы отправке казахстанской военной техники в Россию, не соответствует действительности. Техника на видео, которое распространяют в соцсетях, направляется с плановых занятий по боевой подготовке. Напоминаем, с 27 августа 2022 года в Казахстане ввели запрет на экспорт вооружения и военной техники", - проинформировали в Минобороны.