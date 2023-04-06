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24 минуты назад

В Казахстане опровергли слухи об отправке военной техники в Россию

ТАССиещё 3

Информация об отправке казахстанской военной техники в Россию, появившаяся в социальных сетях, не соответствует действительности. Об этом сообщили в Министерстве обороны Казахстана. Пояснение ведомства опубликовано в четверг на портале stopfake.kz, созданном при поддержке Министерства информации и общественного развития Казахстана для борьбы с недостоверными данными.

В Казахстане ответили на информацию об отправке военной техники в Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Информация, распространяемая в социальных сетях о якобы отправке казахстанской военной техники в Россию, не соответствует действительности. Техника на видео, которое распространяют в соцсетях, направляется с плановых занятий по боевой подготовке. Напоминаем, с 27 августа 2022 года в Казахстане ввели запрет на экспорт вооружения и военной техники", - проинформировали в Минобороны.

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По данным портала stopfake.kz, в социальных сетях и мессенджерах распространяется видео, снятое 6 апреля этого года в Карагандинской области, на котором запечатлена перевозка военной техники. Подпись гласит, что таким образом технику поставляют в Россию. В Министерстве обороны Казахстана опровергли эти слухи.

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