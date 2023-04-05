Украина подготовила для контрнаступления 40 тысяч бойцов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) подготовили для контрнаступления штурмовые бригады общей численностью 40 тысяч бойцов. Об этом пишет Reuters

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По данным издания, всего Украине удалось набрать восемь штурмовых бригад. Формирования пополнили благодаря активной кампании по набору в социальных сетях и на рекламных щитах с целью привлечения высокомотивированных добровольцев.

Новые бригады, сформированные Министерством внутренних дел (МВД) республики, будут принимать участие в боевых действиях вместе с частями регулярной армии. Издание уточняет, что регулярные войска ВСУ, в свою очередь, усилятся новыми западными боевыми танками и тысячами новых солдат, проходивших обучение за границей.