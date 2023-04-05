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Блинкен: США ввели визовые санкции против четырех членов Высшего совета юстиции Грузии

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что в Вашингтоне ввели санкции в отношении четырех членов Высшего совета юстиции Грузии, обвинив их в "значительной коррупции". Об этом сообщает РИА Новости. "Эти лица злоупотребили своим должностным положением председателей судов и членов Высшего совета юстиции Грузии, подрывая верховенство закона и общественное доверие к юридической системе Грузии", - заявил глава Госдепа. В санкционный список были внесены Михеил Чинчаладзе, Леван Мурусидзе, Ираклий Шенгелия и Валериан Церцвадзе. 7 марта в Госдепе США заявили, что не исключают возможность введения санкций в отношении представителей Грузии из-за ситуации с законом об иноагентах. Представитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что в Вашингтоне следят за ситуацией в Тбилиси и подчеркнул, что правительство Грузии не должно мешать гражданам мирно выражать свой протест и они, как и люди по всему миру, имеют право на это.

Блинкен: США ввели визовые санкции против четырех членов Высшего совета юстиции Грузии
© Газета.Ru
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