В Пологовском районе Запорожской области сотрудники правоохранительных органов задержали двух наводчиков ВСУ, которые корректировали огонь по позициям российских войск и гражданским объектам. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что двое граждан Украины под руководством разведки за вознаграждение передавали ВСУ координаты военных и мирных объектов.
«В результате обстрелов, совершенных на основании переданных ими данных, зафиксированы разрушения в населенных пунктах, пострадали люди», — сообщили правоохранители.
Ранее в Минобороны России сообщили, что группировка российских войск «Центр» сорвала контратаку Вооруженных сил Украины в Донецкой народной республике. Официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков пояснил, что контратака противника была сорвана в районе города Северска.