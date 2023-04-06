В Запорожской области задержали двух наводчиков ВСУ

В Пологовском районе Запорожской области сотрудники правоохранительных органов задержали двух наводчиков ВСУ, которые корректировали огонь по позициям российских войск и гражданским объектам. Об этом сообщает ТАСС.

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Отмечается, что двое граждан Украины под руководством разведки за вознаграждение передавали ВСУ координаты военных и мирных объектов.

«В результате обстрелов, совершенных на основании переданных ими данных, зафиксированы разрушения в населенных пунктах, пострадали люди», — сообщили правоохранители.