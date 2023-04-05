Пентагон назвал приоритет номер один для Украины

США считают, что Украина на данный момент нуждается в поставках систем противовоздушной обороны (ПВО). Такой приоритет в военных поставках Киеву назвал заместитель председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США адмирал Кристофер Грейди, его цитирует ТАСС .

«Когда мы думаем о том, как нам поддержать наших украинских друзей, приоритетом номер один сейчас является противовоздушная оборона», — сказал представитель Пентагона .

Ранее в США подсчитали военную помощь Европы Украине за все время конфликта. По словам госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена, европейские страны выделили Киеву 13 миллиардов долларов в качестве военной помощи. Он также отметил, что Вашингтон и европейские представители направили гуманитарной и экономической помощи Киеву на десятки миллиардов долларов, а также помогали украинским беженцам.