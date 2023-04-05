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2 часа назад

Пентагон назвал приоритет номер один для Украины

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США считают, что Украина на данный момент нуждается в поставках систем противовоздушной обороны (ПВО). Такой приоритет в военных поставках Киеву назвал заместитель председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США адмирал Кристофер Грейди, его цитирует ТАСС.

Пентагон назвал приоритет номер один для Украины
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Когда мы думаем о том, как нам поддержать наших украинских друзей, приоритетом номер один сейчас является противовоздушная оборона», — сказал представитель Пентагона.

4 апреля администрация президента США Джо Байдена анонсировала новую помощь Украине в области безопасности — она включает предоставление Киеву большего количества боеприпасов для реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, перехватчиков ПВО и артиллерийских снарядов.

Ранее в США подсчитали военную помощь Европы Украине за все время конфликта. По словам госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена, европейские страны выделили Киеву 13 миллиардов долларов в качестве военной помощи. Он также отметил, что Вашингтон и европейские представители направили гуманитарной и экономической помощи Киеву на десятки миллиардов долларов, а также помогали украинским беженцам.

Армия,СВО,Энтони Блинкен,Джозеф Байден,Администрация США,Пентагон,
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