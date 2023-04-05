Военные корабли РФ впервые за десять лет зашли в порт Саудовской Аравии

Российский фрегат «Адмирал Горшков» и танкер «Кама» впервые за десять лет зашли в порт Джидда Саудовской Аравии. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

«Отряд кораблей Северного флота, в составе фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков" и среднего морского танкера "Кама", выполняющий задачи дальнего похода, совершил деловой заход в порт Джидда Королевства Саудовская Аравия», — рассказали там.

Отмечается, что во время стоянки в порту корабли пополнят запасы топлива, пресной воды и продовольствия.