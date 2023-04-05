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37 минут назад

Американская атомная подлодка San Juan зашла в порт Лимасола

ТАСС

Ударная атомная подводная лодка США San Juan класса Los Angeles зашла в порт Лимасола. Она оснащена крылатыми ракетами, способными нести ядерные боеголовки, и противолодочными торпедами.

Американская атомная подлодка San Juan зашла в порт Лимасола
Фото: WikipediaWikipedia

"Визит американской [подлодки] San Juan в порт Лимасола демонстрирует непоколебимую приверженность США и Кипра укреплению безопасности и стабильности в регионе", - приводит в среду газета Cyprus Mail слова капитана Джона Крэддока, командующего оперативно-тактическим соединением ВМС США, отвечающим за борьбу с подводными лодками потенциального противника в зонах оперативной ответственности Европейского и Африканского командований ВС США.

"Передовое присутствие [подлодки] San Juan и ее тактические возможности иллюстрируют опыт подводных сил и нашу приверженность действиям в поддержку союзников и партнеров", - добавил Крэддок.

Кипрские власти в последнее время активно расширяют военное сотрудничество с США. На прошлой неделе было подписано соглашение о сотрудничестве между Министерством обороны Республики Кипр и Национальной гвардией американского штата Нью-Джерси. Как заявил министр обороны Кипра Михалис Йоргаллас, в рамках этого сотрудничества Кипр получит "опыт, ноу-хау и информацию о технологически модернизированных системах вооружений". Американская сторона в свою очередь обращает внимание на растущее партнерство между Республикой Кипр и Соединенными Штатами в области морской безопасности, борьбы с терроризмом и реагирования на стихийные бедствия и чрезвычайные ситуации, а также в сфере кибербезопасности.

Осенью 2022 года Вашингтон объявил о полном снятии эмбарго на поставки вооружений на Кипр, которое ввел в 1987 году с целью поддержки процесса урегулирования на острове с перспективами объединения его греческой и турецкой частей.

Армия,Джон Крэддок,
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