Американская атомная подлодка San Juan зашла в порт Лимасола

"Визит американской [подлодки] San Juan в порт Лимасола демонстрирует непоколебимую приверженность США и Кипра укреплению безопасности и стабильности в регионе", - приводит в среду газета Cyprus Mail слова капитана Джона Крэддока , командующего оперативно-тактическим соединением ВМС США, отвечающим за борьбу с подводными лодками потенциального противника в зонах оперативной ответственности Европейского и Африканского командований ВС США.

Кипрские власти в последнее время активно расширяют военное сотрудничество с США. На прошлой неделе было подписано соглашение о сотрудничестве между Министерством обороны Республики Кипр и Национальной гвардией американского штата Нью-Джерси. Как заявил министр обороны Кипра Михалис Йоргаллас, в рамках этого сотрудничества Кипр получит "опыт, ноу-хау и информацию о технологически модернизированных системах вооружений". Американская сторона в свою очередь обращает внимание на растущее партнерство между Республикой Кипр и Соединенными Штатами в области морской безопасности, борьбы с терроризмом и реагирования на стихийные бедствия и чрезвычайные ситуации, а также в сфере кибербезопасности.