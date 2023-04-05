Sikorsky наращивает производство вертолетов CH-53K

Принадлежащая корпорации Lockheed Martin компания Sikorsky готовится увеличить темпы производства тяжелого вертолета CH-53K King Stallion после достижения им нескольких важных показателей. Об этом сообщает информационно-аналитическая группа Janes со ссылкой на руководителя программы CH-53K в компании Sikorsky Билла Фока.

© Wikipedia

По его словам, Корпусу морской пехоты (КМП) США уже передано девять CH-53K, в том числе четыре в 2022 году, и компания готова "в течение следующих двух лет" увеличить темпы производства до двух вертолетов в месяц, или "примерно до 24 в год". В настоящее время в производстве на заводе Sikorsky в Стратфорде (штат Коннектикут) находится семь CH-53K. Поставка первого из них запланирована на апрель 2023 года, сообщил Фок журналистам 3 апреля в ходе конференции Военно-морской лиги США Sea-Air-Space 2023 в городе Нэшнл-Харбор (штат Мэриленд).

В апреле 2022 года завершились первоначальные войсковые испытания и оценка CH-53K, которые обеспечили достижение вертолетом начальной боевой готовности. В декабре 2022 года компания получила одобрение ВМС США на переход от мелкосерийного производства к полномасштабному серийному производству.

Военно-морские силы (ВМС) США планируют приобрести 200 вертолетов King Stallion для замены своего парка устаревших CH-53E Super Stallion компании Sikorsky. По словам полковника КМП США Кейта Флигера, отвечающего за программы H-53 в Командовании авиационных систем ВМС США NAVAIR, они планируют начать применение нового вертолета в 2025 году.