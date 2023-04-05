"Адмирал Горшков" впервые за 10 лет зашел в саудовский порт Джидда

«Отряд кораблей Северного флота в составе фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и среднего морского танкера «Кама», выполняющий задачи дальнего похода, совершил деловой заход в порт Джидда Королевства Саудовская Аравия. В период стоянки в порту корабли пополнят запасы топлива, пресной воды и продовольствия. Для личного состава запланирована культурная программа. Ранее корабли ВМФ России совершали заходы в порты Королевства Саудовская Аравия около 10 лет назад», — указано в сообщении.