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1 час назад

Корабль ВМФ России "Адмирал Горшков" впервые за 10 лет зашел в саудовский порт Джидда

Газета.Ruиещё 1

Корабль ВМФ России, фрегат «Адмирал Горшков» впервые за 10 лет прибыл в саудовский порт Джидда с деловым заходом, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу российского флота.

"Адмирал Горшков" впервые за 10 лет зашел в саудовский порт Джидда
Фото: Минобороны РФМинобороны РФ

«Отряд кораблей Северного флота в составе фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и среднего морского танкера «Кама», выполняющий задачи дальнего похода, совершил деловой заход в порт Джидда Королевства Саудовская Аравия. В период стоянки в порту корабли пополнят запасы топлива, пресной воды и продовольствия. Для личного состава запланирована культурная программа. Ранее корабли ВМФ России совершали заходы в порты Королевства Саудовская Аравия около 10 лет назад», — указано в сообщении.

Поход «Адмирала Горшкова» продолжается с января 2023 года, с начала похода боевой корабль прошел около 21 тыс. морских миль, дважды пересек экватор и принял участие в двух военно-морских учениях.

Ранее российская дизель-электрическая подводная лодка «Уфа» проекта 636.3 «Варшавянка», способная стрелять ракетами «Калибр», вышла в Балтийское море для проведения учений с боевой стрельбой.

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