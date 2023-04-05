"Адмирал Горшков" впервые за 10 лет зашел в саудовский порт Джидда

Корабль ВМФ России, фрегат «Адмирал Горшков» впервые за 10 лет прибыл в саудовский порт Джидда с деловым заходом, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу российского флота.
«Отряд кораблей Северного флота в составе фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и среднего морского танкера «Кама», выполняющий задачи дальнего похода, совершил деловой заход в порт Джидда Королевства Саудовская Аравия. В период стоянки в порту корабли пополнят запасы топлива, пресной воды и продовольствия. Для личного состава запланирована культурная программа. Ранее корабли ВМФ России совершали заходы в порты Королевства Саудовская Аравия около 10 лет назад», — указано в сообщении.
Поход «Адмирала Горшкова» продолжается с января 2023 года, с начала похода боевой корабль прошел около 21 тыс. морских миль, дважды пересек экватор и принял участие в двух военно-морских учениях.
Ранее российская дизель-электрическая подводная лодка «Уфа» проекта 636.3 «Варшавянка», способная стрелять ракетами «Калибр», вышла в Балтийское море для проведения учений с боевой стрельбой.