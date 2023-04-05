Парламент Латвии принял закон об обязательной военной службе

Сейм Латвии принял закон об обязательной военной службе для мужчин с 18 лет, первый призыв стартует 1 июля 2023 года. Об этом сообщает LSM.lv.
Срок службы призывников составит один год.
Закон был принят, «чтобы подготовить граждан Латвии к выполнению задач национальной обороны», подчеркнули в сейме. Документ поддержали 68 депутатов, против выступили 11 парламентариев.
Первый призыв, который начнется летом 2023 года, будет добровольным. Мужчины могут подать заявку на службу до 15 мая.
С 1 января 2024 года служба станет обязательной, призывать в армию будут по «принципу случайного отбора». За уклонение от службы будет грозить уголовная ответственность.
До 2027 года в армию не будут призывать граждан, постоянно проживающих за границей и сообщивших свой адрес в Управление по делам гражданства и миграции. После 2027-го призыву будут подлежать и граждане, проживающие за рубежом.
Латвия отказалась от обязательной службы и перешла на полностью профессиональную армию перед вступлением в НАТО в 2004 году.
В 2022-м в стране разработали законопроект, возвращающий обязательную срочную службу для мужчин 18-27 лет. Женщины могут отправиться на службу добровольно.
Министр обороны Артис Пабрикс заявлял, что в первый год планируется призвать около тысячи человек. В ближайшие пять лет власти страны планируют довести число действующих военнослужащих до 14 тысяч человек, военнослужащих запаса — до 20 тысяч.