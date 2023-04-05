Парламент Латвии принял закон об обязательной военной службе

Сейм Латвии принял закон об обязательной военной службе для мужчин с 18 лет, первый призыв стартует 1 июля 2023 года. Об этом сообщает LSM.lv.

Срок службы призывников составит один год.

Закон был принят, «чтобы подготовить граждан Латвии к выполнению задач национальной обороны», подчеркнули в сейме. Документ поддержали 68 депутатов, против выступили 11 парламентариев.

Первый призыв, который начнется летом 2023 года, будет добровольным. Мужчины могут подать заявку на службу до 15 мая.

С 1 января 2024 года служба станет обязательной, призывать в армию будут по «принципу случайного отбора». За уклонение от службы будет грозить уголовная ответственность.

До 2027 года в армию не будут призывать граждан, постоянно проживающих за границей и сообщивших свой адрес в Управление по делам гражданства и миграции. После 2027-го призыву будут подлежать и граждане, проживающие за рубежом.

Латвия отказалась от обязательной службы и перешла на полностью профессиональную армию перед вступлением в НАТО в 2004 году.

В 2022-м в стране разработали законопроект, возвращающий обязательную срочную службу для мужчин 18-27 лет. Женщины могут отправиться на службу добровольно.