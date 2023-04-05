Дуда заявил о передаче Украине четырех истребителей МиГ-29

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава передает Киеву очередные четыре истребителя МиГ-29. Об этом он сообщил после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в столице республики, передает РИА Новости.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

«Четыре МиГ-29 из наших запасов были уже переданы в распоряжение ВВС Украины. Дополнительно 4 МиГ передаются в настоящее время», — сказал он в Варшаве.

5 апреля радиостанция RMF 24 сообщала, что Зеленский с официальным визитом прибыл в Польшу. Отмечалось, что это его первая поездка после начала российской спецоперации.

Накануне министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что переговоры с западными странами о поставках стране истребителей идут без перерывов и выразил уверенность в предоставлении государству самолетов.

Ранее представитель польского президента, отвечающий за международную проблематику, Марчин Пшидач сообщал радиостанции RMF FM, что Варшава передала Киеву несколько истребителей МиГ-29.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик.