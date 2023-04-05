$79.36+1.4186.72+2.10
1 час назад

ВС РФ сорвали контратаку ВСУ и пресекли деятельность 8 ДРГ

Елена Прошина

За последние сутки российские войска сорвали контратаку ВСУ в районе Северска в ДНР. Общие потери украинской стороны составили более 410 военных. Об этом рассказали в Минобороны РФ на очередном брифинге.

Также в ведомстве сообщили, что российским войскам удалось уничтожить на краснолиманском направлении более 80 военных ВСУ. Также военные РФ уничтожили два склада боеприпасов ВСУ в ДНР и Запорожской области.

Министерство сообщило, что за последние сутки российские военные пресекли деятельность пяти украинских ДРГ на купянском направлении и трех групп на южнодонецком и запорожском направлениях.

Кроме того, ВС России поразили командно-наблюдательные пункты батальонов двух бригад ВСУ. За сутки ПВО РФ уничтожила 13 HIMARS, ракету HARM и 22 беспилотника украинской армии. Также авиацией ВКС РФ удалось сбить украинский истребитель МиГ-29 в ДНР. На херсонском направлении за этот период были уничтожены до 20 военных ВСУ и гаубицу «Акация».

Армия,Видео,Верховный суд,Минобороны России,
9
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий