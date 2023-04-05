ВС РФ сорвали контратаку ВСУ и пресекли деятельность 8 ДРГ

За последние сутки российские войска сорвали контратаку ВСУ в районе Северска в ДНР. Общие потери украинской стороны составили более 410 военных. Об этом рассказали в Минобороны РФ на очередном брифинге.

Также в ведомстве сообщили, что российским войскам удалось уничтожить на краснолиманском направлении более 80 военных ВСУ. Также военные РФ уничтожили два склада боеприпасов ВСУ в ДНР и Запорожской области.

Министерство сообщило, что за последние сутки российские военные пресекли деятельность пяти украинских ДРГ на купянском направлении и трех групп на южнодонецком и запорожском направлениях.