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1 час назад

Зеленский назвал условие вывода украинских войск из Артемовска

Lenta.ruиещё 1

Президент Украины Владимир Зеленский допустил, что при условии угрозы потери личного состава из-за окружения командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) будет принимать «правильные решения», имея в виду вывод войск из Артемовска (украинское название — Бахмут). Его цитирует РИА Новости.

Зеленский назвал условие вывода украинских войск из Артемовска
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Ранее украинский президент уже заявлял, что ВСУ не станет защищать Артемовск любой ценой и до последнего солдата. Он также отметил, что это не такой большой город, как остальные города в Донбассе, но отстоять еще для Киева все же важно.

Армия,Владимир Зеленский,
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