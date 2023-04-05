Сербия проведет совместные учения с НАТО

Сербия будет проводить международные тактические учения «Платиновый волк – 2023» на своей территории совместно с некоторыми странами НАТО. Они состоятся с 16 по 30 июня. Об этом пишет ТАСС.

Фото: EPA/TACC EPA/TACC

Как уточнили в Минобороны РФ, эти сборы — это исключение из моратория на международные военные учения, который сохраняет Сербия. В ведомстве отметили, что это решение было принято правительством республики в марте текущего года. Учения будут проводиться в рамках многонациональных операций, в которых участвует армия государства.

Напомним, ранее Сербия провела учения со стрельбами на юго-востоке страны «Маневры 2022». На сборах были задействованы подготовленный в России расчет ПТРК «Корнет». В рамках учений он успешно поразил цель на расстоянии 3,5 км с первой попытки.