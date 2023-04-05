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21 минуту назад

Сербия готовится к учениям со странами НАТО

Елена Прошина

Сербия будет проводить международные тактические учения «Платиновый волк – 2023» на своей территории совместно с некоторыми странами НАТО. Они состоятся с 16 по 30 июня. Об этом пишет ТАСС.

Сербия проведет совместные учения с НАТО
Фото: EPA/TACCEPA/TACC

Как уточнили в Минобороны РФ, эти сборы — это исключение из моратория на международные военные учения, который сохраняет Сербия. В ведомстве отметили, что это решение было принято правительством республики в марте текущего года. Учения будут проводиться в рамках многонациональных операций, в которых участвует армия государства.

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Напомним, ранее Сербия провела учения со стрельбами на юго-востоке страны «Маневры 2022». На сборах были задействованы подготовленный в России расчет ПТРК «Корнет». В рамках учений он успешно поразил цель на расстоянии 3,5 км с первой попытки.

По словам президента страны Александра Вучича, несмотря на наличие денег на закупку оружия, Сербия столкнулась с проблемой его доставки и перевозки. Глава государства выразил уверенность в решении этой проблемы.

Армия,Александр Вучич,Минобороны России,НАТО,
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