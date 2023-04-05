Минобороны РФ сообщило о срыве контратаки ВСУ в районе Северска в ДНР

Группировка российских войск "Центр" сорвала контратаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Северска в Донецкой Народной Республике (ДНР), а также уничтожила более 80 военных противника. Об этом сообщил в среду официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На краснолиманском направлении огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" сорвана контратака противника в районе населенного пункта Северск Донецкой Народной Республики, а также поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Невское и Червоная Диброва Луганской Народной Республики", - сказал он.
По данным Конашенкова, в результате уничтожено более 80 военнослужащих противника, боевая бронированная машина, два автомобиля и гаубица Д-30.