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9 минут назад

Минобороны РФ сообщило о срыве контратаки ВСУ в районе Северска в ДНР

ТАССиещё 2

Группировка российских войск "Центр" сорвала контратаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Северска в Донецкой Народной Республике (ДНР), а также уничтожила более 80 военных противника. Об этом сообщил в среду официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Минобороны РФ сообщило о срыве контратаки ВСУ в районе Северска в ДНР
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"На краснолиманском направлении огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" сорвана контратака противника в районе населенного пункта Северск Донецкой Народной Республики, а также поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Невское и Червоная Диброва Луганской Народной Республики", - сказал он.

По данным Конашенкова, в результате уничтожено более 80 военнослужащих противника, боевая бронированная машина, два автомобиля и гаубица Д-30.

Армия,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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