Минобороны РФ сообщило о срыве контратаки ВСУ в районе Северска в ДНР

"На краснолиманском направлении огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" сорвана контратака противника в районе населенного пункта Северск Донецкой Народной Республики, а также поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Невское и Червоная Диброва Луганской Народной Республики", - сказал он.