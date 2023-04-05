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11 минут назад

ПВО РФ за сутки уничтожила 13 снарядов HIMARS

ТАСС

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки уничтожили 13 снарядов РСЗО HIMARS, одну противорадиолокационную ракету HARM и 22 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил журналистам в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

ПВО РФ за сутки уничтожила 13 снарядов HIMARS
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено 13 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и одна противорадиолокационная ракета HARM. Также в течение суток уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Новоселовка, Петровское, Веселое Донецкой Народной Республики, Мирное, Щербаки, Чубаревка Запорожской области, Великая Лепетиха Херсонской области, Великий Выселок Харьковской области, Кременная, Варваровка и Кудряшовка Луганской Народной Республики", - сказал он.

Армия,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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