ПВО РФ за сутки уничтожила 13 снарядов HIMARS

"Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено 13 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и одна противорадиолокационная ракета HARM. Также в течение суток уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Новоселовка, Петровское, Веселое Донецкой Народной Республики, Мирное, Щербаки, Чубаревка Запорожской области, Великая Лепетиха Херсонской области, Великий Выселок Харьковской области, Кременная, Варваровка и Кудряшовка Луганской Народной Республики", - сказал он.