Белорусские военные проведут учения у границы с Польшей

Тактические учения пройдут на полигоне «Брестский» у границ с Польшей. Об этом сообщило Министерство обороны Белоруссии.
В военном ведомстве пояснили, что учения будут проведены с 5 по 7 апреля «в соответствии с планом подготовки». В них примет участие подразделение зенитного ракетного полка ВВС и войск ПВО.
«В рамках учения командованию дивизиона предстоит принять решение о перемещении и совершить марш в новый позиционный район, развернуть дивизион в боевые порядки и заступить на боевое дежурство», — отмечается в сообщении в Telegram-канале Минобороны Белоруссии.
При этом военнослужащим придется работать «в условиях постоянных активных радио-электронных помех, воздействия диверсионно-разведывательных групп и применения БПЛА».
Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что белорусские военные получили российский ракетный комплекс «Искандер-М», способный использовать ядерное оружие. С 3 апреля на полигоне в России началось обучение белорусских расчетов комплекса.
При этом президент Белоруссии Александр Лукашенко в своем послании белорусскому народу и Национальному собранию заявил о необходимости защищать свою страну и подчеркнул, что белорусские власти «готовы к любому развитию событий».