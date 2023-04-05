$79.36+1.4186.72+2.10
34 минуты назад

Белорусские военные проведут учения у границы с Польшей

Алиса Селезнёва

Тактические учения пройдут на полигоне «Брестский» у границ с Польшей. Об этом сообщило Министерство обороны Белоруссии.

Белорусские военные проведут учения у границы с Польшей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В военном ведомстве пояснили, что учения будут проведены с 5 по 7 апреля «в соответствии с планом подготовки». В них примет участие подразделение зенитного ракетного полка ВВС и войск ПВО.

«В рамках учения командованию дивизиона предстоит принять решение о перемещении и совершить марш в новый позиционный район, развернуть дивизион в боевые порядки и заступить на боевое дежурство», — отмечается в сообщении в Telegram-канале Минобороны Белоруссии.

При этом военнослужащим придется работать «в условиях постоянных активных радио-электронных помех, воздействия диверсионно-разведывательных групп и применения БПЛА».

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что белорусские военные получили российский ракетный комплекс «Искандер-М», способный использовать ядерное оружие. С 3 апреля на полигоне в России началось обучение белорусских расчетов комплекса.

При этом президент Белоруссии Александр Лукашенко в своем послании белорусскому народу и Национальному собранию заявил о необходимости защищать свою страну и подчеркнул, что белорусские власти «готовы к любому развитию событий».

Армия,Александр Лукашенко,Сергей Шойгу,Минобороны России,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий