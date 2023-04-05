Белорусские военные проведут учения у границы с Польшей

Тактические учения пройдут на полигоне «Брестский» у границ с Польшей. Об этом сообщило Министерство обороны Белоруссии.

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В военном ведомстве пояснили, что учения будут проведены с 5 по 7 апреля «в соответствии с планом подготовки». В них примет участие подразделение зенитного ракетного полка ВВС и войск ПВО.

«В рамках учения командованию дивизиона предстоит принять решение о перемещении и совершить марш в новый позиционный район, развернуть дивизион в боевые порядки и заступить на боевое дежурство», — отмечается в сообщении в Telegram-канале Минобороны Белоруссии.

При этом военнослужащим придется работать «в условиях постоянных активных радио-электронных помех, воздействия диверсионно-разведывательных групп и применения БПЛА».

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что белорусские военные получили российский ракетный комплекс «Искандер-М», способный использовать ядерное оружие. С 3 апреля на полигоне в России началось обучение белорусских расчетов комплекса.