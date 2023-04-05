Сербия проведет совместные учения с НАТО

Сербия проведет совместные учения со странами НАТО, они пройдут в июне 2023 года. Об этом сообщает Министерство обороны Сербии, передает ТАСС.
«Решением правительства Республики Сербия от 16 марта 2023 года одобрено проведение международных тактических учений "Платиновый волк — 2023"», — говорится в сообщении оборонного ведомства республики.
Отмечается, что учения пройдут на территории Сербии с 16 по 30 июня 2023 года. Республика указывает, что мероприятия боевой учебы будут проходить совместно с государствами Североатлантического альянса, с которыми сербская армия участвует в многонациональных операциях.