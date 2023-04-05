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24 минуты назад

В Киеве назвали сроки окончания конфликта на Украине

Lenta.ru

Боевые действия на Украине могут закончиться уже в 2023 году, заявил министр обороны страны Алексей Резников. Его слова передает Telegram-канал «Политика страны». Он также отметил, что Киев не пойдет на переговоры с Москвой.

В Киеве назвали сроки окончания конфликта на Украине
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Украинский народ на это не пойдет, если вы почитаете все последние социологические исследования, то все за победу, никто не будет договариваться», — сказал Резников.

Министр также прокомментировал слова президента Чехии Петра Павела о том, что у Украины есть лишь один шанс провести контрнаступление.

«Я думаю, что в президенте Чешской Республики сейчас больше говорит военный, чем политик, и логика военных такова, что они постоянно просчитывают самые плохие варианты», — высказался Резников.

Ранее глава Чехии заявил, что в случае провала Киеву будет «невероятно трудно» найти средства на следующее наступление. Контрнаступление Украины, как считает Павел, должно произойти в течение нескольких месяцев — «окно возможности» открыто только в 2023 году.

Армия,Петр Павел,Алексей Резников,
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