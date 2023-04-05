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34 минуты назад

Daily Mail: "Посейдон" способен нанести большой ущерб Великобритании

Российская Газета

Торпеды с ядерным боезарядом "Посейдон" способны разрушить прибрежные города Великобритании и нанести существенный ущерб столице королевства. Такое мнение в публикации издания Daily Mail высказал профессор Эндрю Футтер, считающийся экспертом по ядерному вооружению.

Daily Mail: "Посейдон" способен нанести большой ущерб Британии
Фото: Минобороны РФМинобороны РФ

Поводом для материала стали сообщения российских СМИ о планах по созданию на Тихоокеанском флоте дивизиона подлодок с "Посейдонами" на борту. Отмечается, что береговая инфраструктура для подобных кораблей на Камчатке будет готова в ближайшее время, а подразделение сформируется к декабрю 2024 года или первой половине 2025-го.

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- Некоторые специалисты в России утверждают, что "суперторпеда" способна вызвать радиоактивное цунами высотой около 300 метров. Международные военные эксперты такие возможности отрицают, но признают, что это вызывающее страх оружие может нанести колоссальный ущерб, - отмечается в статье.

Автор добавляет, что "Посейдон" длиной 20 метров, диаметром 1,8 метра и массой порядка 100 тонн неуязвим для современных средств защиты. После запуска он действует, как беспилотное устройство, которое дистанционно можно направить к цели со скоростью около 180-190 километров в час.

По словам профессора Университета Лестера Эндрю Футтера, российская торпеда является самой большой в мире и вооружена мегатонной боеголовкой. Последствия ее взрыва будут просто катастрофическими.

- Если в устье Темзы или рядом с ним взорвется такое ядерное устройство, волна хлынет с огромной силой. Ударная волна от мегатонного взрыва, даже произошедшего под водой, будет очень разрушительной, - прокомментировал Футтер.

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