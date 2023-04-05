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1 час назад

Молдавия и Румыния решили провести артиллерийские учения

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На полигоне Смырдан в Румынии проходят совместные молдавско-румынские артиллерийские учения «Огненный щит - 2023». Об этом решении сообщает пресс-служба Министерства обороны Молдавии.

Молдавия и Румыния решили провести артиллерийские учения
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В ведомстве отметили, что учения «Огненный щит» проводятся ежегодно с 2015 года и включены в план подготовки армии республики на 2023 год.

В Минобороны уточнили, что в них принимает участие подразделение офицеров, сержантов и солдат мотострелковой бригады молдавских Вооруженных сил «Штефан Великий».

В марте сообщалось о проведении в Молдавии военных учений спецназа совместно с армиями США, Великобритании и Румынии. Уточнялось, что тренировочные маневры продлятся до 7 апреля.

Армия,
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