Испания направит Киеву шесть танков Leopard до конца апреля
"Наша идея состоит в том, чтобы во второй половине апреля эти первые шесть танков были направлены на Украину", - заявила телеканалу "Телевисьон эспаньола" министр обороны королевства Маргарита Роблес.
Сейчас, по ее словам, боевую технику готовят к отправке. При этом Роблес исключила возможность отправки на Украину истребителей, о чем неоднократно просили киевские власти.
Напомним, ранее партию "леопардов" Украине направили Германия и Норвегия. Примечательно, что сами западные эксперты, исходя из опыта применения Leopard в Сирии, не склонны их переоценивать: они не являются "чудо-оружием".