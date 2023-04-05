Испания направит Киеву шесть танков Leopard до конца апреля

Во второй половине апреля Испания предоставит Украине шесть танков Leopard.

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"Наша идея состоит в том, чтобы во второй половине апреля эти первые шесть танков были направлены на Украину", - заявила телеканалу "Телевисьон эспаньола" министр обороны королевства Маргарита Роблес.

Сейчас, по ее словам, боевую технику готовят к отправке. При этом Роблес исключила возможность отправки на Украину истребителей, о чем неоднократно просили киевские власти.