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Испания направит Киеву шесть танков Leopard до конца апреля

Во второй половине апреля Испания предоставит Украине шесть танков Leopard.

Испания направит Киеву шесть танков Leopard до конца апреля
© Российская Газета

"Наша идея состоит в том, чтобы во второй половине апреля эти первые шесть танков были направлены на Украину", - заявила телеканалу "Телевисьон эспаньола" министр обороны королевства Маргарита Роблес.

Сейчас, по ее словам, боевую технику готовят к отправке. При этом Роблес исключила возможность отправки на Украину истребителей, о чем неоднократно просили киевские власти.

Напомним, ранее партию "леопардов" Украине направили Германия и Норвегия. Примечательно, что сами западные эксперты, исходя из опыта применения Leopard в Сирии, не склонны их переоценивать: они не являются "чудо-оружием".

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