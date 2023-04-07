Российская артиллерия уничтожила две самоходные гаубицы ВСУ в Херсонской области

Вооруженные силы РФ уничтожили украинские самоходные гаубицы 2С3 "Акация" и 2С1 "Гвоздика" в Херсонской области. Об этом в пятницу сообщил журналистам представитель экстренных служб региона.
"Ночью в районе населенного пункта Инженерное уничтожена гаубица 2С3 "Акация" с боекомплектом, потери - 5 погибших военных ВСУ. Вчера в районе Ивановки уничтожена гаубица 2С1 "Гвоздика" с боекомплектом, потери - 5 погибших военных ВСУ", - отметил он.
В ночь на четверг ВС РФ также уничтожили украинскую гаубицу "Мста-Б" в районе населенного пункта Янтарное на правобережье Херсонской области.