Жителей Евпатории предупредили об учениях силовиков

Силовые структуры в среду проведут учения в Крыму , жителей Евпатории призвали сохранять спокойствие. Об этом сообщила в своем Telegram-канале глава администрации города Елена Демидова .

"Сегодня будут проходить плановые учения силовых структур. Вероятнее всего, будут слышны [громкие] звуки. Просьба сохранять спокойствие", - написала Демидова.

Расположенный южнее Севастополь является главной базой Черноморского флота, власти города регулярно предупреждают жителей о громких звуках во время учебных стрельб. Глава Крыма Сергей Аксенов в декабре сообщал ТАСС, что беспилотники Украины остаются угрозой для региона. Киев только за последние недели несколько раз пытался атаковать гражданскую инфраструктуру с помощью БПЛА.