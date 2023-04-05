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21 минуту назад

Жителей Евпатории предупредили об учениях силовиков

ТАСС

Силовые структуры в среду проведут учения в Крыму, жителей Евпатории призвали сохранять спокойствие. Об этом сообщила в своем Telegram-канале глава администрации города Елена Демидова.

Жителей Евпатории предупредили об учениях силовиков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сегодня будут проходить плановые учения силовых структур. Вероятнее всего, будут слышны [громкие] звуки. Просьба сохранять спокойствие", - написала Демидова.

Расположенный южнее Севастополь является главной базой Черноморского флота, власти города регулярно предупреждают жителей о громких звуках во время учебных стрельб. Глава Крыма Сергей Аксенов в декабре сообщал ТАСС, что беспилотники Украины остаются угрозой для региона. Киев только за последние недели несколько раз пытался атаковать гражданскую инфраструктуру с помощью БПЛА.

Армия,Елена Демидова,Сергей Аксенов,
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