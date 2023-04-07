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ВВС Израиля наносят удары по сектору Газа

Израильская армия наносит в ночь на пятницу удары по территории сектора Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

ВВС Израиля начали массированную атаку по сектору Газа
© ТАСС

"Армия обороны Израиля в настоящий момент наносит удары по сектору Газа. Подробности последуют", - говорится в сообщении.

Как сообщает телеканал Al Hatadh, на территории палестинского сектора Газа слышны многочисленные взрывы. Израильская авиация наносит удары по северным и центральным районам анклава. Израильские самолеты атакуют объекты палестинского движения ХАМАС, под административным управлением которого находится сектор.

В эти же минуты премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проводит экстренное совещание военно-политического кабинета с участием ключевых министров. Оно было созвано после того, как в четверг северные районы страны подверглись массированному ракетному удару с ливанской территории.

Обострение обстановки на севере Израиля началось на фоне эскалации напряженности в южных районах страны, прилегающих к сектору Газа, откуда палестинские радикалы два дня подряд запускали ракеты по израильской территории. Одновременно в Иерусалиме нарастает напряженность вокруг Храмовой горы, где уже несколько раз происходили столкновения между палестинцами и израильскими силовиками.

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