Global Times: вступление Финляндии в НАТО увеличило риски конфронтации в Европе

Ландшафт безопасности Европы стал еще более ненадежным после того, как Финляндия официально стала 31-й страной-членом НАТО. Об этом пишет газета Global Times.
По мнению китайских экспертов, этот шаг «выдвигает Финляндию на передний план в противостоянии с Россией и может побудить Москву активизировать развертывание своего ядерного оружия».
«Для стран, оказавшихся между крупными державами, не принимать чью-либо сторону на самом деле является очень рациональным выбором», — считает младший научный сотрудник Центра российских исследований Восточно-китайского педагогического университета Цуй Хэн.
По его мнению, Финляндия отказавшись от своего нейтралитета и выдвинув себя «на передний план противостояния НАТО против России», несомненно, повысила риски собственной безопасности.
По мнению профессора Института международных отношений при Китайском университете иностранных дел Ли Хайдун, членство Финляндии в НАТО делает общую безопасность Европы еще более ненадежной. По его словам, «Финляндия утратила функцию моста между Россией и Европой, что доказывает отсутствие стратегического видения у финских лиц, принимающих решения».
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказала мнение, что получение Финляндией статуса страны-члена НАТО и работа по присоединению Швеции к Альянсу завершила эру безопасности региона Северной Европы.
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что Финляндия за 50 лет превратилась из символа объединения Европы в символ ее окончательного разделения. В своем Telegram – канале он назвал Финляндию натовской «шестеркой» после ее вступления в Североатлантический альянс.