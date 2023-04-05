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17 минут назад

Global Times: вступление Финляндии в НАТО увеличило риски конфронтации в Европе

Газета.Ruиещё 2

Ландшафт безопасности Европы стал еще более ненадежным после того, как Финляндия официально стала 31-й страной-членом НАТО. Об этом пишет газета Global Times.

Global Times: вступление Финляндии в НАТО увеличило риски конфронтации в Европе
Фото:  U.S. Air Force U.S. Air Force

По мнению китайских экспертов, этот шаг «выдвигает Финляндию на передний план в противостоянии с Россией и может побудить Москву активизировать развертывание своего ядерного оружия».

«Для стран, оказавшихся между крупными державами, не принимать чью-либо сторону на самом деле является очень рациональным выбором», — считает младший научный сотрудник Центра российских исследований Восточно-китайского педагогического университета Цуй Хэн.

По его мнению, Финляндия отказавшись от своего нейтралитета и выдвинув себя «на передний план противостояния НАТО против России», несомненно, повысила риски собственной безопасности.

По мнению профессора Института международных отношений при Китайском университете иностранных дел Ли Хайдун, членство Финляндии в НАТО делает общую безопасность Европы еще более ненадежной. По его словам, «Финляндия утратила функцию моста между Россией и Европой, что доказывает отсутствие стратегического видения у финских лиц, принимающих решения».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказала мнение, что получение Финляндией статуса страны-члена НАТО и работа по присоединению Швеции к Альянсу завершила эру безопасности региона Северной Европы.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что Финляндия за 50 лет превратилась из символа объединения Европы в символ ее окончательного разделения. В своем Telegram – канале он назвал Финляндию натовской «шестеркой» после ее вступления в Североатлантический альянс.

Армия,Константин Косачев,Мария Захарова,МИД России,НАТО,Совет Федерации,
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