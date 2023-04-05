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22 минуты назад

Основные российские танки решили оснастить комплексом «Арена-М»

Lenta.ru

На танки Т-90 и Т-80 планирует установить комплекс активной защиты (КАЗ) «Арена-М». Об этом агентству госкорпорации «Ростех».

Основные российские танки решили оснастить комплексом «Арена-М»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Там уточнили, что этим КАЗ можно оснащать и иные виды бронетехники, но для этого необходимо провести доработки с учетом особенностей каждой машины.

Ранее в «Ростехе» рассказали, что «Арена-М», устанавливаемая на танк Т-72, успешно прошла испытания, выстояв против российских противотанковых ракетных комплексов и зарубежных трофейных боеприпасов.

В 2021 году начальник отделения развития и проектирования Коломенского КБМ Владимир Харькин рассказал о возможностях российского КАЗ «Арена-М». По его словам, круговую оборону танка от высокоточного оружия обеспечивают современный радар и маневренные защитные боеприпасы.

«Арена-М» работает в автоматическом режиме. Радар комплекса фиксирует пуски ракет в сторону машины. При обнаружении атакующего боеприпаса происходит пуск и подрыв двух защитных снарядов, которые хранятся в защищенных ящиках. Направленный поток осколков разрушает атакующую ракету.

Армия,Ростех,
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