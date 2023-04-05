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14 минут назад

Reuters: США дадут старт контрнаступлению Украины

Ura.Ru

Обучение солдат украинской армии на территории стран-членов НАТО говорит о том, что вопрос о начале и направлении контрнаступления Украины будет обсуждаться в американских политических кругах. Об этом сообщает агентство Reuters.

Reuters: США дадут старт контрнаступлению Украины
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«В рамках обучения украинских солдат в странах-членах НАТО будет определено, когда и где Вооруженными силам Украины (ВСУ) начать контратаку», — передает агентство слова украинского журналиста Сергея Згурца.

Он добавил, что вопрос о контрнаступлении Украины чрезмерно сильно обсуждается американскими и европейскими политическими кругами. В процессе обучения солдат ВСУ Запад может наглядно принимать решения о поставках необходимой техники и будущих направлениях наступления, заключил журналист.

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Ранее полковник запаса и военный обозреватель Геннадий Алехин выразил мнение, что в данный момент сражение за Бахмут (Артемовск) мешает ВСУ провести наступление, так как оно регулярно требует подвоза свежих сил и техники. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что в Запорожской области фиксируется скопление большой группировки армии Украины, которая может быть использована для наступления, передает RT. Политолог Ростислав Ищенко считает, что время для наступления ВСУ вышло и при попытке двинуться вперед украинская армия получит удар в тыл, сообщает «Утро.ру».

Армия,Геннадий Алехин,Владимир Рогов,Ростислав Ищенко,НАТО,
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