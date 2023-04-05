Reuters: США дадут старт контрнаступлению Украины

Обучение солдат украинской армии на территории стран-членов НАТО говорит о том, что вопрос о начале и направлении контрнаступления Украины будет обсуждаться в американских политических кругах. Об этом сообщает агентство Reuters.

Он добавил, что вопрос о контрнаступлении Украины чрезмерно сильно обсуждается американскими и европейскими политическими кругами. В процессе обучения солдат ВСУ Запад может наглядно принимать решения о поставках необходимой техники и будущих направлениях наступления, заключил журналист.

Ранее полковник запаса и военный обозреватель Геннадий Алехин выразил мнение, что в данный момент сражение за Бахмут (Артемовск) мешает ВСУ провести наступление, так как оно регулярно требует подвоза свежих сил и техники. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что в Запорожской области фиксируется скопление большой группировки армии Украины, которая может быть использована для наступления, передает RT. Политолог Ростислав Ищенко считает, что время для наступления ВСУ вышло и при попытке двинуться вперед украинская армия получит удар в тыл, сообщает «Утро.ру».