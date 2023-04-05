Спецоперация на Украине 5 апреля: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 5 апреля 2023 года.

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Шойгу сообщил о нарушении производства украинского оружия и снабжения ВСУ

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Вооруженные силы РФ нарушили производство некоторых образцов вооружений армии Украины высокоточными ударами. Такое заявление сделал министр обороны России, генерал Сергей Шойгу в ходе совещания с руководящим составом ВС РФ, передает РИА Новости.

«Нарушено производство ряда образцов вооружения, а также снабжение группировок ВСУ боеприпасами и топливом», — уточнил он.

Ранее генерал Сергей Шойгу провел совещание по теме обеспечения армии России боеприпасами. Министр заверил, что войска оперативно получают все необходимые средства поражения, процесс находится под контролем правительства и оборонного ведомства.

В Запорожской области сообщили о переброске состава и техники ВСУ под Орехов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают личный состав и технику в город Орехов. В ближайшие дни стоит ожидать попыток наступления или проведения разведки боем. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, пишет ТАСС.

Он уточнил, что украинская сторона отправляет солдат, технику и боеприпасы в город Орехов, чтобы в скором времени начать активные действия.

«Судя по перехватам, они готовятся к активным действиям, время покажет: будет ли это попытка наступления или провести разведку боем», — уточнил он.

По его словам, украинские военнослужащие двинутся в сторону Азовского моря, стараясь избегать боев в городах из-за недостатка сил. Таким образом они рассчитывают перерезать сухопутный коридор в Крым, чтобы ослабить российскую армию.

ВСУ ударили из артиллерии по российскому селу в приграничном регионе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли артиллерийский удар по селу Алешковичи Суземского района Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале, передает «Лента.ру».

Он уточнил, что в результате обстрела никто не пострадал, однако крыша одного частного домовладения была повреждена. На место уже прибыли оперативные службы и работают над устранением последствий этой атаки.

https://ria.ru/20230404/spetsoperatsiya-1862867194.html

https://tass.ru/politika/17447641