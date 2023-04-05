Reuters: ВВС Израиля наносят удары по сектору Газа

Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля наносят удары по сектору Газа. Об этом со ссылкой на очевидца сообщает Reuters.

Фото: Amir Cohen/Reuters Amir Cohen/Reuters

Уточняется, что обстрел произошел после того, как ранее в среду из сектора Газа были выпущены девять ракет по Израилю, одна из которых попала в завод в промышленной зоне города Сдерот.

Ранее телеканал Almayadeen сообщал, что около 100 палестинцев пострадали в результате столкновений с израильской полицией в мечети Аль-Акса в Иерусалиме.

В марте сообщалось, что Израиль активировал систему противовоздушной обороны (ПВО) «Железный купол» на границе с сектором Газа. Уточнялось, что жители регионального совета Эшколь (расположен на границе с Газой) сообщили, что слышали звуки взрывов. Газета Yedioth Ahronoth также передавала, что система ПВО перехватила палестинский беспилотник.