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44 минуты назад

Reuters: ВВС Израиля наносят удары по сектору Газа

Газета.Ruиещё 2

Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля наносят удары по сектору Газа. Об этом со ссылкой на очевидца сообщает Reuters.

Reuters: ВВС Израиля наносят удары по сектору Газа
Фото: Amir Cohen/ReutersAmir Cohen/Reuters

Уточняется, что обстрел произошел после того, как ранее в среду из сектора Газа были выпущены девять ракет по Израилю, одна из которых попала в завод в промышленной зоне города Сдерот.

Ранее телеканал Almayadeen сообщал, что около 100 палестинцев пострадали в результате столкновений с израильской полицией в мечети Аль-Акса в Иерусалиме.

В марте сообщалось, что Израиль активировал систему противовоздушной обороны (ПВО) «Железный купол» на границе с сектором Газа. Уточнялось, что жители регионального совета Эшколь (расположен на границе с Газой) сообщили, что слышали звуки взрывов. Газета Yedioth Ahronoth также передавала, что система ПВО перехватила палестинский беспилотник.

В феврале армия Израиля нанесла удары по сектору Газа в ответ на выпущенные ракеты. До этого Армия обороны Израиля сообщала, что в направлении страны из сектора Газа было выпущено шесть ракет, пять из которых удалось перехватить системами противовоздушной обороны (ПВО).

Армия,ЦАХАЛ,
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