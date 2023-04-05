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15 минут назад

Ani: Индия вскоре проведет испытания российского зенитно-ракетного комплекса С-400

Газета.Ru

Высокопоставленный источник в индийском минобороны заявил, что Индия проведет испытания закупленного в России зенитно-ракетного комплекса С-400 в ближайшее время. Об этом сообщает агентство Ani.

Индия проведет испытания российского зенитно-ракетного комплекса С-400
Фото: РИА «Новости»РИА «Новости»

"Очень скоро планируется провести стрельбу с использованием одной из ракет малой или средней дальности по быстро движущейся воздушной цели", - рассказал представитель Минобороны Индии.

По его словам, российский зенитно-ракетный комплекс обладает ракетами, способными сбивать истребители или крылатые ракеты на максимальной дальности 400 км. Представитель оборонного ведомства также добавил, что индийские вооруженные силы провели пуск из ЗРК С-400 во время испытаний в России, однако в Индии система еще не была испытана.

Ранее сообщалось, что 1 марта Индия получила из России третью партию зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф". Первые две партии комплекса были получены в декабре 2021 года и в апреле 2022 года и были развернуты для охраны границ с Пакистаном и Китаем. Из-за санкций против России Индия ищет альтернативные возможности для оплаты поставок вооружений из РФ и их обслуживания. К концу 2023 года Индия получит пять партий ЗРК С-400.

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