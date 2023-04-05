Индия проведет испытания российского зенитно-ракетного комплекса С-400

Высокопоставленный источник в индийском минобороны заявил, что Индия проведет испытания закупленного в России зенитно-ракетного комплекса С-400 в ближайшее время. Об этом сообщает агентство Ani.

Фото: РИА «Новости» РИА «Новости»

"Очень скоро планируется провести стрельбу с использованием одной из ракет малой или средней дальности по быстро движущейся воздушной цели", - рассказал представитель Минобороны Индии.

По его словам, российский зенитно-ракетный комплекс обладает ракетами, способными сбивать истребители или крылатые ракеты на максимальной дальности 400 км. Представитель оборонного ведомства также добавил, что индийские вооруженные силы провели пуск из ЗРК С-400 во время испытаний в России, однако в Индии система еще не была испытана.